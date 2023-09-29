دراسة حديثة تكشف تعرض مدينة نيويورك للغرق تدريجيا.. إليك التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن دراسة حديثة تحذر من احتمالية غرق مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت أنه خلال الأعوام الماضية انتشرت دراسات عديدة تحذر من غرق مدينة نيويورك الأمريكية مع نهاية القرن الحادي والعشرين.

وبينت أن الوضع يزداد سوءا بعد ازدياد معدل غرق المدينة للضعف حيث وصل إلى 2 ملم سنويا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات وخسوف الأرض وتآكل التربة بفعل الأنشطة البشرية وثقل ناطحات السحاب.

وأفادت بأن علماء أشاروا إلى أن التهديد الذي يواجه المدينة سببه إعصار “ساندي” الذي وقع في 2012 والذي أدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر بشكل كبير.