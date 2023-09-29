إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب فلسطينيان اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بإصابة شاب إثر استهداف مركبته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة، كما أصيب آخر برصاصة في عينه، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، الذي شهد مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث أطلقت الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم.