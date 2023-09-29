شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين طلب من مساعد لبريغوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مساعد سابق لقائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، الذي قتل في تحطم طائرة نهاية آب/أغسطس، بعدما تمرد لفترة وجيزة على القيادة العسكرية، تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين، الجمعة، أن بوتين قال متوجهاً إلى أندريه تروشيف «خلال الاجتماع الأخير طرحنا فكرة انخراطك في تدريب وحدات متطوعين قادرة على شن مهمات قتالية مختلفة في منطقة العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.

ورأى فلاديمير بوتين، أنّ تروشيف، الملقب بـ «سيدوي» (الأشيب بالروسية)، والذي كان مقرّباً جداً من بريغوجين في مجموعة فاغنر، يتمتّع بالخبرة اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهمة، بعد ثلاثة أشهر على التمرّد الفاشل الذي قاده بريغوجين.

وتروشيف كولونيل متقاعد، غالباً ما يوصف بكونه أحد مؤسسي فاغنر ويخضع لعقوبات أوروبية «لمشاركته بشكل مباشر في عمليات المجموعة العسكرية في سوريا»، وفقاً لوثيقة للاتحاد الأوروبي صادرة في نهاية عام 2021.

وقال الرئيس الروسي للكولونيل السابق «أنت تعرف المسائل التي يجب حلها مسبقاً، حتى تتم الأعمال القتالية بأفضل طريقة وبأكبر قدر ممكن من النجاح».

كذلك، أشاد الرئيس الروسي بكون تروشيف «يحافظ على علاقات (جيدة) مع رفاق السلاح».

ويُظهر طلب فلاديمير بوتين، الذي تم بحضور نائب وزير الدفاع يونس بك إيفكوروف، الاتجاه المتنامي لدمج قدامى محاربي فاغنر في الجيش الروسي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد لحظات قليلة لوكالة أنباء ريا نوفوستي أنّ تروشيف «يعمل في وزارة الدفاع».

وفي نهاية حزيران/يونيو، وفي أعقاب تمرد فاغنر الوجيز، ترك الكرملين ثلاثة خيارات لمقاتلي المجموعة المسلحة: الانضمام إلى صفوف الجيش الروسي، أو العودة إلى الحياة المدنية، أو الذهاب إلى المنفى في بيلاروسيا.

لكن شكل مقتل قائد فاغنر يفغيني بريغوجين في نهاية آب/أغسطس بحادث تحطم طائرته خلال رحلة بين موسكو وسانت بطرسبرغ مع الكثير من عناصر حرسه الشخصي، نهاية مجموعة فاغنر في شكلها المعروف حتى تلك الفترة.