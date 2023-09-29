انت الان تتابع خبر محكوم غيابيا بالإعدام.. كمين محكم يطيح بمتهم قتل مواطناً شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم محكوم غيابيا بالإعدام (شنقا حتى الموت) وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، لارتكابه جريمة قتل لأحد المواطنين في عام ٢٠١٦ شرقي بغداد".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت من خلال تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز مكتب القدس ومفارز مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل إلى أماكن تواجد المتهم، حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه وضبط بحوزته دراجة نارية".

وأشار الى، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتسليمه إلى جهة الطلب لينال جزاءه العادل".

