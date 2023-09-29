جبالي يلتقي رئيسي غرفتي برلمان جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع كل من نوسيفوي مابيسا رئيسة الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا و أموس ماسوندو رئيس المجلس الوطني للمقاطعات في جنوب أفريقيا، وذلك على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في أعمال النسخة التاسعة من المنتدى البرلماني لدول البريكس، المنعقدة حالياً في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب أفريقيا وحرص قيادتي البلدين على الدفع بهذه العلاقات قدماً نحو آفاق أرحب، مشيراً إلى أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن قضايا ومصالح قارة أفريقيا والعمل على تحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.

كما رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بدعوة مصر للانضمام لعضوية البريكس، باعتبارها استكمالاً لانخراط مصر النشط مع دول التجمع منذ إطلاق مبادرة "بريكس بلس" في عام 2017، والتي شاركت مصر بانتظام في فعالياتها المختلفة على مستوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تطلع مصر للمشاركة الفعالة في مختلف مبادرات وآليات البريكس، وأهمية تعزيز قنوات للتواصل بين برلمانات دول البريكس، بما يسهم في تحقيق أهداف البريكس في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التجارية والاقتصادية، فضلاً عن التنسيق بشأن مختلف القضايا على الساحة الدولية بما يحقق الأهداف المشتركة لدول التجمع في إصلاح النظام الدولي ليصبح أكثر عدالة وشفافية وديمقراطية، ويعزز صوت الدول الناشئة والاقتصادات النامية في وضع أجندة العمل الدولي.

كما شدد رئيس مجلس النواب على أهمية دفع التعاون جنوب – جنوب من أجل إيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تُعاني منها الدول النامية، مشيراً إلى ضرورة عمل الدول الأفريقية على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وما يمكن أن يسهم به ذلك في خلق فرص إضافية لتعزيز التعاون مع دول البريكس لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة للتجمع وقارة أفريقيا.

من جانبها، ثمنت رئيسة الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا مشاركة مجلس النواب المصري في المنتدى البرلماني لدول البريكس بإعتبارها أول مشاركة لمصر في آليات تجمع البريكس بعد انضمامها إليه، مشيرة إلى اعتزاز جنوب أفريقيا بالعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، وسعي جنوب أفريقيا إلى تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في المجالات كافة، كما أكدت على أن انضمام مصر للبريكس هو إضافة قوية للتجمع، وللدول الأفريقية، نظراً لما تتمتع به من حضارة عريقة ودور ريادي في قارة أفريقيا، وما تشهده حالياً من طفرة تنموية واقتصادية واهتمام من القيادة المصرية بشواغل القارة السمراء.