شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار ستة أشهر.. تفاصيل مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنفوجراف عن تفاصيل مشاركتها في الحوار الوطنى، جاء فيه أن التنسيقية شاركت في 15 جلسة من إجمالي 16 من الجلسات الخاصة التى عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل "ما عدا جلسة الصحة".

ورصدت التنسيقية تفاصيل مشاركتها في الجلسات الـ15 الخاصة بالحوار الوطنى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتة الى أنها شاركت في 5 جلسات بالمحور السياسي و 6جلسات بالمحور الاقتصادى و4 جلسات بالمحور المجتمعى.

وأشارت التنسيقية الى أن إجمالي مشاركة التنسيقية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بلغ عدد المتحدثين 21 عضو مقسمين بين 13 ممثلين عن أحزاب داخل التنسيقية، و8 شاب سياسى، موضحة أن الأحزاب المشاركة من خلال أعضائها بالتنسيقية بلغ 9 أحزاب سياسية وإجمالى عدد المشاركين 13.

ولفتت إلى أن تمثيل الأعضاء الحوار الوطنى في الجلسات الخاصة جاء كالآتى: الأساسى 19 عضو بنسبة 90 %، وعضو حزبى 1 عضو 5 % وعضو شخصية عامة 1 عضو 5 %.