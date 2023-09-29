طقس نهاية الاسبوع يتحول تدريجيا الى ماطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وظهور خلايا رعدية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا خلال النهار مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، يتحول الطقس مساء إلى غائم مع تشكل ضباب كثيف على التلال فتسوء معها الرؤية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق على المرتفعات خلال الليل، وتكون الرياح ناشطة في معظم الأوقات وتترواح سرعتها بين 10 و 45 كم/س.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف إجمالا خلال النهار مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح بدءا من الظهر ويتحول الطقس تدريجيا خلال المساء إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي المرتفعات ليلا، فتسوء معها الرؤية أحيانا.

السبت: غائم جزئيا خلال النهار مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، يتحول الطقس مساء إلى غائم مع تشكل ضباب كثيف على التلال فتسوء معها الرؤية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق على المرتفعات خلال الليل، وتكون الرياح ناشطة في معظم الأوقات وتترواح سرعتها بين 10 و 45 كم/س.

الأحد: غائم بسحب مرتفعة خلال النهار مع رياح ناشطة إجمالا، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، يتحول الطقس تدريجيا بدءا من الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة وتصبح اﻷجواء مهيأة لظهورخلايا رعدية منفردة وهطول أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تتراوح سرعتها بين 10 و 45 كم/س.

الإثنين:غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وسوء في الرؤية أحيانا وانخفاض اضافي في درجات الحرارة فتكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل الأمطار بشكل متفرق وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تتراوح سرعتها بين 10 و 50 كم/س.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.