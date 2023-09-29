تحالف القوى الفلسطينية في صيدا: تأكيد على تعزيز الأمن والاستقرار في عين الحلوة

اجتمعت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في منطقة صيدا عشية نشر القوة الأمنية المشتركة في محيط مدارس الأونروا، حيث أكد المجتمعون ارتياحهم لنشر المشتركة في نقطة البراق والطيري وثمن الجميع كافة المبادرات التي اطلقتها الجهات اللبنانية وعلى رأسها مبادرة دولة الرئيس نبيه بري.

كما تم التداول بالوضع الأمني والإجتماعي داخل المخيم وأكد المجتمعون على استكمال نشر القوة المشتركة غداً الجمعة في محيط المدارس بحضور ممثلين عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك، والعمل على تسليم المطلوبين بقضية اغتيال أابو أشرف العرموشي ورفاقه وتسليم المطلوبين بقضية إغتيال عبد فرهود وفق مبادرة دولة الرئيس نبيه بري.

كما اكد المجتمعون على ضرورة العمل على تعزيز الأمن والإستقرار داخل المخيم وتأمين كافة الظروف المناسبة لعودة النازحين الى بيوتهم، وتحميل الأونروا ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولياتهم تجاه إعادة إعمار البيوت المدمرة والمتضررة ودعم صمود شعبنا داخل مخيم عين الحلوة، بالاضافة الى الحفاظ على مخيم عين الحلوة وكافة المخيمات كونها محطات للنضال والعودة المشرفة، ورفض الاحتكام للسلاح و​سياسة​ الاغتيالات وتحكيم لغة الحوار .