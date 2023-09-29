شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 52 شخصاً في هجوم انتحاري في باكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كويتا - (رويترز)

قال مسؤولون في باكستان، إن 52 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 50 في هجوم انتحاري، الجمعة، استهدف تجمعاً دينياً، بمناسبة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غربي البلاد.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار، الذي يأتي وسط تصاعد الهجمات التي تتبناها جماعات مسلحة في غرب البلاد، ما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير/ كانون الثاني.

وقال نائب المفتش العام للشرطة منير أحمد لرويترز إن «المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة»، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد في إقليم بلوشستان، حيث كان الناس يتجمعون للاحتفال بالمولد النبوي، وهو يوم عطلة عامة.

وقال عبد الرشيد مسؤول الصحة بالمنطقة، إن 58 شخصاً على الأقل أصيبوا، مضيفاً أن عدد القتلى قد يرتفع، لأن كثيراً من الجرحى في حالة خطرة.

وشهدت باكستان ارتفاعاً في الهجمات التي يشنها متشددون منذ العام الماضي، عندما انهار وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة طالبان باكستان.

ونفت الحركة مسؤوليتها عن هجوم الجمعة.

ويتلقى الضحايا العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج القريبة. ووصف وزير الداخلية سارفراز بوجتي الانفجار بأنه «عمل شائن جداً».

وفي يوليو/ تموز، قُتل أكثر من 40 في تفجير انتحاري في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، أثناء تجمع لحزب سياسي ديني.