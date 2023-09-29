شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث جولة حوار.. دبلوماسيان كبيران من أمريكا والصين يجتمعان بواشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

التقى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين في واشنطن وأجريا ما وصفه الجانب الأمريكي «بالمشاورات الصريحة والمتعمقة والبناءة».

هذه هي أحدث جولة في سلسلة من المحادثات في الآونة الأخيرة لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان الخميس، إن دانييل كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، التقى سون وي دونغ نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون آسيا.