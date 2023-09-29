شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأفغانية بالهند تعلق عملياتها بعد لجوء السفير ودبلوماسيون لأوروبا وأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (رويترز)

قال ثلاثة مسؤولين بالسفارة الأفغانية في الهند، الجمعة، إن السفارة علقت جميع عملياتها، بعد أن غادر السفير ودبلوماسيون كبار آخرون البلاد، متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة، حيث حصلوا على حق اللجوء.

ولا تعترف الهند بحكومة طالبان، وأغلقت سفارتها في كابول، بعد سيطرة الحركة على أفغانستان عام 2021، لكن نيودلهي سمحت للسفير وموظفي البعثة المعينين من قبل حكومة الرئيس الأفغاني المخلوع أشرف غني، بإصدار تأشيرات دخول والتعامل مع المسائل التجارية.

وقال المسؤولون، إن خمسة دبلوماسيين أفغان على الأقل غادروا الهند. وقال أحدهم إن الحكومة الهندية ستتسلم المجمع الدبلوماسي بصفة مؤقتة.

ورداً على سؤال حول هذا الأمر، قال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية في نيودلهي، إنهم يبحثون التطورات، دون تقديم أي تفاصيل.