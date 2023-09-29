انت الان تتابع خبر رصد هدر للمال العام ومخالفات في عقود شركات نفطية بالبصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن " فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة رصد عدَّة مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته شركة ناقلات النفط العراقيَّة مع شركةٍ بلغاريَّةٍ لاستئجار ناقلاتٍ لنقل منتج "وقود البواخر" ولم يتم الأخذ بها من قبل القسم التجاريّ في الشركة قبل توقيع العقد، بالرغم من تثبيت المُخالفات من قبل قسم الرقابة والتدقيق الداخليّ في الشركة نفسها"، لافتةً إلى "تسبُّب ذلك بخسائر ماليَّـة كبيرة تكبَّدتها شركة ناقلات النفط العراقيَّة، جرَّاء هذا التعاقد".وأضافت أنه "تمَّ ضبط أوليَّات عقد لتجهيز كرفاناتٍ مع منظومة حريقٍ لمصلحة شركة الاستكشافات النفطيَّة في البصرة"، مُوضحةً أنَّه "لدى تجهيز المواد البالغة كلفتها (350,000) ألف دولار، تبيَّن أنَّ منظـومة الإطـفاء عاطلة".

واشارت إلى أنَّ "الشركة استلمتها بالرغم من عطلها، ولم تقم بمطالبة الشركة المُجهّزة بصيانتها".

ولفتت إلى "ضبط (5) مُتَّهمين بتعقيب المعاملات في الشركة العامَّة لتوزيع المنتجات النفطيَّة في المُحافظة"، مُشيرةً إلى "ضبطهم بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب معاملات تجهيز مادة " كاز اويل" لمصلحة أصحاب المولدات الأهليَّة دون أيَّة صفةٍ قانونيَّةٍ".

وبينت أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين الذين استغلوا علاقاتهم مع مُوظَّفين في الشركة للقيام بالتعقيب".

