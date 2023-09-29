انت الان تتابع خبر زفة عرس عراقية بشاحنات "قلاب" و"شفل"! (صور وفيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -



وقال مراسلنا، إن "شاباً من قرية هيهاوه التابعة إلى قضاء الحويجة والذي يعمل سائق شاحنة قلاب، قرر أن يكون حفل زفافه بالشاحنة ذاتها".



ووجه الشاب، دعوة إلى، "أصحاب المعدات الثقيلة في المنطقة ممن يمتلكون (قلاب - شفل) بالانضمام لموكب العرس ". ووجه الشاب، دعوة إلى، "أصحاب المعدات الثقيلة في المنطقة ممن يمتلكون (قلاب - شفل) بالانضمام لموكب العرس ".

وهذه الزفة الغريبة من نوعها؛ بسبب حب وشغف العريس للمعدات الثقيلة ولكونه سائق شاحنة قلاب، قرر أن يكون حفل زفافه على هذا النحو، وفق مراسلنا.