انت الان تتابع خبر فاجعة الحمدانية.. السومرية توثق مراسيم دفن 15 ضحية بينهم والدة وشقيقة "العروس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثقت عدسة السومرية، مراسيم دفن 15 ضحية جديدة من الحريق الذي اندلع في قاعة افراح وتسبب بمصرع أكثر من 100 شخص واصابة العشرات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

وبحسب مراسل السومرية ان "من ضمن 15 ضحية التي دفنت اليوم والدة وشقيقة "العروس".



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يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء 26 أيلول 2023، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

شيع مئات العراقيين، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل زفاف، في منطقة قضاء "الحمدانية" بمحافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل مئة شخص على الأقل.

جرى تشييع الضحايا في بلدة قرقوش، ومرّت النعوش الواحد تلو الآخر نحو المقبرة أمام أنظار المئات من المشيعين، وحمل رجال النعوش التي لفّ بعضها بالأبيض وزيّنت بالورود، فيما تصدّرت صور الضحايا المواكب، بينهم أطفال، بينما سارت النساء جنباً إلى جنب، متكئات على أكتاف بعضهن البعض، ذارفات الدموع ومتشحات بالسواد.