شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفي جبالي يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب البرازيلي تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالاً لفعاليات مشاركته في النسخة التاسعة من المنتدى البرلماني لدول تجمع الـ"بريكس"، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع سيلفا كافالكانتي نائب رئيس مجلس النواب البرازيلي خلال اللقاء.

وأكد رئيس مجلس النواب على علاقات الصداقة التي تجمع البلدين على مختلف المستويات، والقائمة على الود والاحترام المتبادل، وتطلعهما لتعزيز هذه العلاقات لدفعها إلى آفاق أرحب من خلال تكثيف المشاورات الثنائية لتتناول كافة المسائل والقضايا محل الاهتمام المُشترك، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب على سعي مصر لتعظيم الاستثمارات مع دول أمريكا اللاتينية، من ‏خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية مع المجموعة الاقتصادية لأمريكا ‏الجنوبية (ميركوسور) التي تم توقيعها في عام 2010، والتي دخلت حيز ‏التنفيذ في عام 2017، وتضم الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي والبرازيل وفنزويلا، مشددًاعلى أن مصر عازمة على الانخراط بقوة في آليات وفعاليات تجمع البريكس، بما يحقق الأهداف المشتركة لدول التجمع، ويعزز من فرص الدول النامية ويدافع عن شواغلها.

من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس النواب البرازيلي على علاقات الصداقة الطيبة القائمة بين مصر والبرازيل، مشيراً إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقات الثنائية في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات هائلة، وتطابق للرؤى تجاه مختلف القضايا والشواغل الإقليمية والدولية.

وأكد استعداد البرازيل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، في ضوء ما تشهده من طفرة تنموية واقتصادية، مُعرباً عن ترحيب البرازيل بانضمام مصر لتجمع البريكس بما يمثله ذلك من إضافة للتجمع سياسياً واقتصادياً في ضوء ما تتمتع به مصر من ثقل إقليمي ودولي، وأعاد التأكيد على رغبة البرلمان البرازيلي في تعزيز التعاون مع مجلس النواب المصري، باعتبار ذلك أحد أهم روافد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.