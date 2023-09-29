شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران يحصل على 20 تأييدا بمجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على تأييد 20 نائبا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبذلك يكون استوفى أولى خطوات الترشح.

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.