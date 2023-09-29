الكرملين: روسيا ستقرّر مع باكو مستقبل مهمّة حفظ السلام في ناغورني قره باغ

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أنّ روسيا ستقرّر مع أذربيجان مستقبل مهمّة حفظ السلام في ناغورني قره باغ. واكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف رداً على أسئلة الصحافيين بشأن مستقبل هذه القوات "بما أنّ المهمّة موجودة الآن على الأراضي الأذربيجانية، فإنّ هذه النقطة ستكون موضوع مناقشات مع الجانب الأذربيجاني".

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