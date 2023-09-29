"النشرة":مروحية لليونيفيل تفقدت الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "فريقاً من المراقبين الدوليين العاملين ضمن اليونيفيل يقوم بجولة تفقدية للخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور تلال العديسة حتى محور الغجر الوزاني عين عرب مستقلا مروحية تابعة لهذه القوات".

ولفت المراسل، الى أن "قوات اليونيفيل نفذت هذا الصباح العديد من الطلعات الاستكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط وهبطت لفترة قصيرة في مقر قيادة القطاع الشرقي في سهل بلاط قبل أن تعود ادراجها باتجاه مقر القيادة الدولية في النافورة".