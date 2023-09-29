النشرة: القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة بدأت بالانتشار عند مداخل مدارس الأونروا بمخيم عين الحلوة

افاد مراسل النشرة في صيدا ان القوة الأمنية المشتركة" الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، بدأت بالانتشار عند مداخل مدارس "الأونروا" الواقعة بين منطقتي الطوارئ – التعمير والشارع الفوقاني – بستان القدس، بعد إخلائها من المسلحين من حركة "فتح" و"تجمع الشباب المسلم" بالتزامن.

وتجمع عناصر "القوة" أمام مقرهم في الشارع التحتاني، بحضور ممثلي هيئة العمل المشترك الفلسطيني في منطقة صيدا، وعندما أعطى قائد القوة اللواء محمود العجوري شارة الانتشار، انقسموا إلى قوتين، الأولى سلكت التعمير – الطوارئ وصولا إلى مداخل المدارس، والثانية سلكت شارع بستان القدس وصولا إلى مدخل المدارس، حيث جرى التأكد من الإخلاء والتموضع أمامهم.

كما وصل قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب لمواكبة عملية اخلاء المدارس.