أبو شريف عقل: عملية إخلاء المدارس في عين الحلوة من المسلحين تمت بفضل الله وهي خطوة مباركة

أشار الناطق الرسمي باسم "عصبة الانصار الإسلامية" الشيخ ابو شريف عقل، الى أن "عملية إخلاء المدارس في مخيّم عين الحلوة من المسلحين تمت بفضل الله وهي خطوة مباركة".

ولفت عقل، الى أن "الصفوف في المدارس تحتاج إلى قائد يجلس على المقاعد ليتعلم أهم القواعد في حفظ أمن المخيم وكرامة أهله ولقمة عيشهم".