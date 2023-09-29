"حماس": لتنفيذ باقي الخطوات في عين الحلوة وخصوصاً إزالة المظاهر المسلّحة وسحب المسلّحين

أكّد ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحمد عبد الهادي، تعقيباً على إنجاز خطوة انتشار القوة الأمنية المشتركة في منطقة التعمير قرب مدارس الأونروا في مخيّم عين الحلوة وإخلائها من المسلّحين، أن "هذه الخطوة هامّة جدّاً وفي الاتّجاه الصحيح، ضمن تنفيذ مبادرة برّي، في إطار إنهاء الأزمة في المخيم وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة أهلنا النازحين، وتسليم المشتبه فيهم إلى السلطات اللبنانية".

وأكد عبد الهادي، على "أهمية وضرورة تنفيذ باقي الخطوات وخصوصاً إزالة المظاهر المسلّحة وسحب المسلّحين، وتسليم المشتبه فيهم، علماً أنّنا ملتزمون بالعمل الجاد بالتعاون مع القوى الاسلامية والوطنية من أجل تحقيق هذا البند تنفيذاً لمبادرة برّي".

وشكر "كل من أسهم في تذليل العقبات وإنجاح هذه الخطوة، من المرجعيّات اللبنانية وفي مقدّمتهم برّي، والمرجعيّات الفلسطينية، كما نخص بالشكر القوّة الأمنية المشتركة قيادة وضبّاطاً وعناصر، على جهودها الكبيرة وتضحياتها المقدّرة في حفظ الأمن والاستقرار في المخيم، والتي تنم عن مسؤولية وطنية عالية".

وطالب الأونروا بـ"استلام المدارس، والمبادرة فوراً إلى البدء بإجراء عمليات الصيانة فيها، وتهيئتها لاستيعاب طلّابنا ضمن العام الدراسي الحالي".