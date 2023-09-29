أشارت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الى أنه "عند الساعة 17:00 من تاريخ 28-9-2023، وبعد أن تجمّع قرابة ١٥٠٠ شخص، من ضمنهم سياسيين ورجال دين، أمام سفارة أذربيجان، للتّعبير عن غضبهم نتيجة الأحداث الجارية في منطقة ناغورنو كاراباخ، حصلت أعمال شغب تمثّلت برمي مفرقعات ناريّة وحجارة وعصيّ وعبوات زجاجيّة وأخرى تحتوي على مواد ملوّنة على عناصر قوى الأمن الدّاخلي".
وأوضحت الشعبة، أنه "بعد تزايد وتيرة أعمال الشّغب من قبل المتظاهرين حصل احتكاكٌ مع القوّة المنوط بها حماية مبنى السّفارة، لتعود الأمور الى نصابها بعد أن اضطرت إلى استعمال القنابل المسيّلة للدّموع. وليتكرّر السيناريو ذاته عند السّاعة 18:30 من التاريخ المذكور. ونتج عن أعمال الشّغب إصابة ضابطَين و٢٣ عنصرًا من جرّاء رمي المفرقعات والحجارة".
وأكدت أن "قوى الأمن الداخلي حريصة كل الحرص على احترام حريّة التّعبير، شرط ألّا تُشكّل اعتداءً على حريّة الآخرين أو تعدٍّ على الأملاك العامّة أو الخاصّة. كما إن المادّة الأولى من القانون رقم 17 – تنظيم قوى الأمن الدّاخلي قد أناطت بهذه المؤسّسة حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان، وهي تهيب بالمواطنين احترام القانون والتّحلّي بروح المسؤوليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن أوضحت ما حصل أمام سفارة أذربيجان: نهيب بالمواطنين احترام القانون والتّحلّي بالمسؤوليّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.