الامن الوطني الفلسطيني سلم مطلق النار في اشكال صباح اليوم في عين الحلوة الى مخابرات الجيش

قام قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا ابو محمد فهد وبتعليمات من قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، بتسليم مطلق النار في الاشكال الذي وقع صباح اليوم عند سوق الخضر داخل المخيم المدعو احمد الاسدي الملقب بالقرع لمخابرات الجيش على حاجز درب السيم لاجراء المقتضى .

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