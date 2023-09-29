شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين كلوب وليفربول بسبب نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير مساء غدًا السبت، مواجهة كبرى بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير وضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في قمة مباريات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكشفت مصادر صحفية عن وجود خلاف بين إدارة ليفربول وبين الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بخصوص نجم الفريق، حيث يرغب النادي في التخلص من اللاعب، على عكس رؤية المدرب.

ووفقًا لموقع "90 دقيقة" الإنجليزي، فإن يورجن كلوب يرغب في استمرار لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا داخل ليفربول.

ولا ترحب ادارة نادي ليفربول منفتحة على تجديد عقد ألكانتارا، والذي ينتهى بحلول صيف 2024 المقبل.

ويعود السبب في ذلك إلى إصابات تياجو ألكانتارا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، حيث ترى الإدارة أنه لا يصلح للتجديد والاستمرار داخل ليفربول مرة أخرى.

وحقق نادي ليفربول انتصار مهم أمام ضيفه وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد رود بثلاثة أهداف لواحد، في لقاء كان صعب للغاية على الريدز لمواصلة المنافسة على اللقب.