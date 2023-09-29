شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مفاجأة من كلوب عن لاعب ليفربول قبل مواجهة توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، الجميع بتصريحاته عن لاعبيه قبل مواجهة توتنهام مساء الغد.

ويستعد توتنهام لمواجهة نظيره فريف ليفربول، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



تصريحات كلوب في مؤتمر توتنهام وإشادة كبيرة باندو

وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول "لم أكن متفاجئًا بما قدمه اندو أمام ليستر سيتي في مباراة الكأس".

وتابع مدرب ليفربول:"سوبوسلاي وماك اليستر انسجما سريعًا، ولكن إذا لم نمنح اللاعبين وقتًا كافيًا فأي عالم سيكون هذا؟ اندو لاعب ممتاز."

واضاف المدرب الألماني: "كل الاهتمام كان بهدف سوبوسلاي ولكن التمريرة من اندو كانت رائعة مثلها مثل الهدف. تمريرة ممتازة جدًا جدًا. هذه النوعية من التمريرات افتقدناها في الماضي، هذه هي الحقيقة."

واختتم:"اندو يسير بشكل جيد وأنا سعيد حقًا من أجله خاصةً بما قدمه في الشوط الثاني."

تاريخ مواجهات توتنهام وليفربول في الدوري

جدير بالذكر أن الفريقان تواجها من قبل في 62 لقاء في الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول في 31 لقاء مسجلا 109 هدفًا، بينما فاز توتنهام في 14 لقاء مسجلًا 73 هدفًا، وتعادل الفريقين في 17 لقاء.