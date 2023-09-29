شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يفجر مفاجأة كبرى قبل مباراة ليفربول وتوتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، عن جاهزية لاعب الريدز للمشاركة في المباريات، قبل مواجهة توتنهام مساء الغد.

و يهبط فريق ليفربول ضيفا على فريق توتنهام، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



كلوب يعلن جاهزية ترنت وانتكاسة ستيفان واستمرار غياب تياجو

وقال الألماني يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي مباراة ليفربول وتوتنهام:"تدرب معنا ترنت الكسندر ارنولد أمس بشكل طبيعي وسيتدرب اليوم أيضًا".

وتابع المدرب الألماني:"علينا اتخاذ قرارًا ولكن يبدو أن ترنت الكسندر ارنولد سينضم لقائمة لقاء توتنهام وسيشارك."

وأضاف كلوب:"تعرض ستيفان لانتكاسة طفيفة في ربلة الساق وهذا طبيعي بعد غياب طويل وسيغيب عن لقاء الغد. تياجو وبرادلي ليسا جاهزين بعد."

وانتقل كلوب للحديث عن سوبوسلاي قائلا:" أنا متأثر بما يقدمه، الولد مثير للإعجاب، فتى رائع صار مقربًا من الجميع."

وأكمل مدرب ليفربول:"كان سعيدًا للغاية بانضمامه هنا وكان من الجميل رؤية كم يعني هذا بالنسبة له. إذا كانت هذه حالته المزاجية فأنت في وضعية جيدة للعب أفضل كرة قدم لك."