البعريني: لا بد من مواجهة خطر النزوح بالصمود والثبات في أرضنا

أكّد عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، في تصريح من بلدة تلمعيان، وقوفه إلى "جانب المزارعين"، متمنيا على الدولة اللبنانية ووزارة الزراعة والجهات المانحة "الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين لتأمين حاجاتهم اليومية وتعليم أبنائهم، فلا بد من مواجهة خطر النزوح بالصمود والثبات في أرضنا التي تعطينا بقدر ما نعطيها".
وأكّد البعريني أنّ "الكهرباء ستتحسن في القريب العاجل وأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصدد القيام بجولة في عكار، للاطلاع على بعض المشاريع وتدشينها، كما أوضح بأن تفعيل ودعم مطار القليعات سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء".
وعن انتخاب رئيس للجمهورية أوضح البعريني بأنه "في حال لم يتم انتخاب رئيس خلال شهر فنحن حتما مقبلون على مرحلة أسوأ وأكثر صعوبة".
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