شكرا لقرائتكم خبر عن باكو: سنسمح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة كاراباخ «في غضون أيام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو - (رويترز)

قال مكتب مستشار رئاسي في أذربيجان، الجمعة، إن البلاد تعتزم السماح لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة بزيارة منطقة كاراباخ «في غضون أيام».

وأضاف أن وسائل الإعلام لديها فرصة لزيارة كاراباخ أيضاً، وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد الأرمن الفارين من المنطقة نحو 90 ألفاً من أصل 120 ألف نسمة، بعد هجوم أذربيجان العسكري الخاطف.

ودعت الولايات المتحدة وغيرها باكو للسماح بدخول مراقبين دوليين إلى كاراباخ «وسط مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان».

وتتهم أرمينيا أذربيجان بالتطهير العرقي في كاراباخ، وهو ما تنفيه باكو بشدة.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قد قال إن حقوق أرمن كاراباخ ستحترم بالكامل، ولكن «قبضته الحديدية» بددت فكرة إنشاء دولة أرمنية مستقلة في كاراباخ.

وذكر بيان من مكتب الرئاسة في أذربيجان، أن علييف قال لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية، الثلاثاء، إن قوات بلاده لم تستهدف سوى «منشآت عسكرية... خلال تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب التي استمرت أقل من 24 ساعة، ولم يصب أي مدني بأذى».