شكرا لقرائتكم خبر عن دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية تسعى إلى توحيد موقفها حول الهجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

رسالة واضحة

التقى قادة تسع دول متوسطية في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في مالطا لتوحيد مواقفهم على صعيد الهجرة خصوصاً، مستندين إلى توافق غير متوقع بين إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني، وعلى خلفية مفاوضات صعبة في بروكسل.ويجري الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية لقاء مطلع بعد الظهر على هامش قمة ميد9 تنضم إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على ما أفاد الوفد الفرنسي.وأوضح المصدر أن اللقاء سيتمحور على «تطبيق خطة من عشر نقاط عرضتها المفوضية الأوروبية، للسماح للاتحاد الأوروبي بمواجهة تحدي الهجرة».عُرضت خطة طوارئ لمساعدة إيطاليا خلال زيارة لفون دير لايين منتصف أيلول/سبتمبر لجزيرة لامبيدوسا التي يتدفق إليها عدد قياسي من المهاجرين. فبعد أكثر من أسبوع من الهدوء المرتبط بسوء الأحوال الجوية، استؤنف وصول المهاجرين عن طريق البحر الجمعة إلى الجزيرة الإيطالية.وبين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، غرق ما لا يقل عن 990 شخصاً في وسط البحر الأبيض المتوسط، أي أكثر بثلاثة أضعاف ممّا كان عليه خلال الصيف السابق، وفقاً لإحصاء نشرته منظمة اليونيسيف، الجمعة، معربة عن أسفها لتحوّل هذا البحر إلى «مقبرة للأطفال ومستقبلهم».وقالت المنظمة لوكالة فرانس برس إنّ نحو 11600 «قاصر غير مصحوبين» بأهاليهم حاولوا التوجه إلى إيطاليا بين يناير/كانون الثاني ومنتصف سبتمبر/أيلول على متن قوارب مؤقتة، أي أكثر بنسبة 60 في المئة عمّا كان عليه الأمر في الفترة نفسها من عام 2022.وأجرى الرئيس الفرنسي الذي يؤكد أنه تقدمي ويعمل من أجل وحدة الصف الأوروبية ورئيسة الوزراء الإيطالية وانتخبت قبل سنة على أساس برنامج قومي، محادثات طويلة الثلاثاء في روما، وبات لديهما «رؤية مشتركة لإدارة مسألة الهجرة».والأحد، أشاد ماكرون بموقف ميلوني «التي تتحمل مسؤولياتها» بمنأى عن التوترات الفرنسية-الإيطالية الماضية بشأن هذه المسألة المتفجرة. وبمنأى أيضاً عن «الاستجابة المبسطة والقومية» التي نسبها من دون أن يسميه إلى ماتيو سالفيني زعيم رابطة الشمال أحد أسس الائتلاف الحكومي وحليف زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن.وتأمل فرنسا من خلال هذا التوافق الذي يغلب المصلحة، أن توجه قمة ميد9 في فاليتا «رسالة واضحة» على أن الاستجابة يجب أن «تتم على المستوى الأوروبي».وكانت ألمانيا أعطت الخميس في بروكسل الضوء الأخضر لفصل أساسي من ميثاق الهجرة الأوروبي كانت يعطل المفاوضات حول إصلاح نظام اللجوء في الدول الأعضاء. إلا أن روما أبدت بعض التحفظات مطالبة بمزيد من الوقت لدرس محتواه بالتفصيل.أدرجت مالطا بند الهجرة على جدول أعمال القمة الذي يتضمن أيضاً دعم أوكرانيا وتوسيع الاتحاد أو المسائل الاقتصادية قبل لقاءات مهمة للاتحاد الأوروبي في غرناطة في إسبانيا بعد أسبوع، وفي بروكسل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وفي ديسمبر/كانون الأول.وأدرجت حكومة جزيرة مالطا الواقعة بين سواحل إيطاليا وشمال إفريقيا، ندوة حول العلاقات مع الجيران على «الضفة الجنوبية» للبحر المتوسط، ومن بينها تونس وليبيا وهما بلدا عبور للمهاجرين. وينتظر الأوروبيون المزيد من الجهود من جانب هذه الدول لاحتواء عمليات المرور.ويتوقع أن يتطرق قادة دول ميد9 التي تضم أيضاً كرواتيا وقبرص وإسبانيا واليونان والبرتغال وسلوفينيا إلى انعدام الاستقرار في منطقة الساحل الذي قد يؤثر في دول شمال إفريقيا التي تشكل نقطة عبور للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.وتدعو ميلوني التي تواجه منذ يناير/كانون الثاني تدفق المهاجرين بأعداد متنامية مقارنة بعام 2022 رغم وعود التشدد، وماكرون إلى تعاون أوثق مع تونس.ويريد الثنائي الإيطالي-الفرنسي تشديد عمليات المراقبة الأوروبية في البحر.وسيتناول قادة هذه الدول أيضاً الكوارث الطبيعية التي تشكل تحديات إقليمية بعد زلزال مدمر في المغرب، وفيضانات كاسحة في ليبيا.وقالت فون دير لايين: «لطالما اضطلعت مالطا بدور استراتيجي في المتوسط. وما من مكان أفضل لإجراء المحادثات المهمة المدرجة في إطار هذه القمة حول مستقبل المنطقة».