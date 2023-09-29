شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تدعو لتوفير دعم عاجل في أرمينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القلق إزاء حالة الطوارئ الإنسانية سريعة التطور في أرمينيا، مع وصول أكثر من 88700 لاجئ في أقل من أسبوع إلى منطقة سيونيك في جنوب أرمينيا.

ودعت ممثلة المفوضية في أرمينيا كافيتا بيلاني خلال مؤتمر صحفي، إلى توفير الدعم العاجل للاجئين، مشيرة إلى وضع المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى حالياً لخطة استجابة مشتركة سيتم الإعلان عن تكلفتها خلال أيام.

الأحداث في أرمينيا

يذكر أن السلطات في أرمينيا قامت بتوفير أماكن للإقامة المؤقتة للوافدين الجدد الذين ليس لديهم أقارب، ومع ازدياد الأعداد الهائلة في وقت قصير دعت الحاجة إلى إنشاء مراكز طوارئ إضافية، ما جعل هناك حاجة لتوفير تمويل إضافي لتمكين أرمينيا من الاستجابة لحالة الطوارئ.