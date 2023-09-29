"مدكور" يفتتح معرض 24 فنانا من فرسان ضي بالمهندسين.. غدا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يفتتح الدكتور مهندس مصطفى مدكور، في السابعة من مساء غد السبت، معرض فرسان ضي الرابع، بقاعات جاليري ضي المهندسين، ويضم أعمال 24 فنانا، مع أعمال الراحل يوسف منتصر ضيف الشرف.

يستمر المعرض لمدة شهر كامل، ويضم أعمال أصحاب جوائز مهرجان ضي للشباب العربي الرابع والذي أقيم في ديسمبر من العام الماضي، بفروع التصوير والنحت والرسم والخزف والجرافيك.

الفنانون المشاركون هم سندس محمد ومحمد التهامي وأحمد سعيد ورحاب رشدي وعمر سنادة وبانسيه أحمد ودعاء عبد الواحد وعبير عبد الباري وأحمد سليمان وخالد العجيزي وروضة نور الدين وإيمان عامر وريهام عبد الوهاب ومي صبري وسارة قنديل وعبد الله عصام ومحمود عبد الغفور ومحمد محمود عبد الله وأسماء محمود وداليا نجم ويوسف منتصر وعمرو زناتي وسارة رشوان.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون إن الهدف كان منذ بداية سلسلة معارض الفرسان هو اكتشاف وتشجيع المواهب الجديدة والطاقات الواعدة، وبالفعل أفرزت الدورات الماضية مجموعة من الوجوه الفنية الشابة وجدت طريقها داخل الحركة التشكيلية المصرية، وصاروا جزءا لا يتجزأ من كيان هذه الحركة، و هم الآن من نجوم الحركة التشكيلية الشبابية.

وتابع قنديل؛ أن هذه الدورة تحتفي بأعمال الفنان الشاب الراحل يوسف منتصر الذي لقي ربه وهو في ريعان شبابه إثر حادث أليم، موجها التحية لرئيس مهرجان ضي للشباب العربي منذ بدايته الفنان الدكتور أحمد نوار، مؤكدا أنه الداعم الأكبر لمواهب حقيقية تتحسس طريقها لتتصدر الساحة التشكيلية خلال سنوات.