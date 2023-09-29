مذكرة تعاون مصرية مغربية فى المجالين النووي والإشعاعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقع الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وسعيد مولين مدير عام الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مجالات السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا تنفيذًا لإستراتيجية الهيئة في التواصل مع أصحاب المصلحة دوليًا وإقليميًا.

وتهدف مذكرة التعاون الموقعة نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من المجالات من بينها اللوائح المتعلقة بالأمن والسلامةالأمان النووية والإشعاعية، إجراءات الترخيص والإنفاذ والتفتيش؛ التعليم والتدريب وبناء القدرات؛ مشاريع التواصل والاستراتيجيات المتعلقة بها، تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال السلامة/الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي ، وذلك في إطار السعي الدائم لكلا البلدين في التحسين المستمر لأنظمة الاستخدام الآمن للطاقة النووية.

ومن المقرر أن يتفرع عن هذا الإتفاق خطة عمل محددة بجدول زمني يتم متابعة تنفيذه بشكل دقيق، ومن المتوقع أن تضم خطة العمل عدد من الأنشطة من بينها؛ تنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، تبادل الزيارات العلمية وزيارات الخبراء، وتبادل العلماء والباحثين وغيرهم من المتخصصين للمشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الطرفان.