شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد صالونا نقاشيا حول مشاركتها فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا،بعد قليل ، بعنوان "مشاركة شباب التنسيقية في الحوار الوطنى".

ويتناول الصالون مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات الحوار الوطني المختلفة، وأبرز الملفات والقضايا التي تناولها ممثلو التنسيقية في جلسات محاور الحوار الثلاثة الاقتصادي والمجتمعي والسياسي، في ظل تنوع أعضاء التنسيقية وتخصصاتهم وانتماءاتهم السياسية.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، فيما تتناول الجلسة الثانية مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور الاقتصادي، وتناقش الجلسة الثالثة من الصالون مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور المجتمعي.

يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطنى.