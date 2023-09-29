توجه النائب أديب عبد المسيح عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الناخبين بالقول: "هل تؤيدون استحداث وزارة تكون جل مهامها العمل على إعادة النازحين إلى بلادهم، ويكون اسمها وزارة إعادة النازحين؟ ألا تعتقدون أن الأرقام المخيفة التى وصلنا إليها تستدعي القيام بخطوات عملانية فورية على أرض الواقع؟".

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المسيح إلى الناخبين: هل تؤيدون استحداث وزارة لإعادة النازحين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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