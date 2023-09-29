الحلبي: نجحنا في تخصيص إعتماد يؤمن انتاجية المعلمين والادرايين لثلاثة أشهر

دشّن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مبنى ثانوية ومتوسطة بيت شباب الرسميتين، حيث أشار إلى أنّه "امامنا مسؤوليات كبرى تجاه الأسرة التعليمية والتلاميذ، وقد أظهرت نتائج الثانوية العامة أن تلامذتنا في مستوى جيد، فيما تنفق مدارس خاصة كبيرة أموالا طائلة ولم يكن تلامذتها على مستوى هذا الإنفاق".

ولفت إلى أنّ "وجع أهل التربية وموظفي الدولة كبير جدا. والوضع لم ينبئ منذ نحو سنتين وأكثر أننا في طريق الخلاص، لكننا نتراجع نتيجة تداعيات الأزمة. لكن لدينا الأمل رغم المشهد القاتم".

وشدد الحلبي على "التمسك بالتعليم الرسمي والحفاظ عليه وإنقاذ المدرسة الرسمية، فهي مسؤولية الجميع وليس وزارة التربية وحدها، لأن الأمر يفترض توفير الأموال".

وأوضح "أننا سعينا مع مجلس الوزراء ونجحنا في تخصيص إعتماد سيصبح في وقت قريب جدًا في حساب وزارة التربية لجهة القسط الأول، ومن المفروض أن نتسلم القسط الثاني بعد شهر والثالث من بعده، مما يؤمن إنتاجية المعلمين والهيئة الإدارية لثلاثة أشهر على الأقل أي نحو خمسة آلاف مليار بتصرف الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس والهيئات والجامعة".

وانتقل الحلبي ووفد معه إلى متوسطة أنطلياس الرسمية، وبعد جولة في أرجاء المبنى وتفقد الصفوف والتجهيزات، أقيم إحتفال حيث أشار الحلبي إلى "أننا حرصاء على مدرستنا الرسمية وعلى المعلمين والعاملين فيها، وإنني كوزير للتربية مع المدير العام وكل فريق الوزارة نقف في الصف الأول للدفاع عن حقوق المعلمين، "لا أحد يلعب هذه اللعبة ليجعل الوزارة في موقع المواجهة مع المعلمين" لأنه بالتأكيد سيفشل".