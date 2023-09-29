شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تنشر المزيد من القوات ضمن مهمة حلف الناتو بالعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام - (رويترز)

أعلنت الحكومة الهولندية، الجمعة، أنها ستنشر نحو 120 جندياً، وثلاث طائرات هليكوبتر للنقل من طراز شينوك، للمشاركة في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق.

ويأتي هذا النشر ليضاف إلى وحدة مشاة من نحو 145 عسكرياً قالت هولندا في يوليو/ تموز، إنها سترسلها إلى العراق اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.

ويقول الحلف، إن مهمته غير القتالية في العراق، تهدف إلى تعزيز المؤسسات والقوات الأمنية العراقية، حتى تتمكن من منع عودة تنظيم «داعش» الإرهابي، ومحاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وستشارك الوحدة الهولندية الجديدة بشكل رئيسي في تزويد القوات بالغذاء والمعدات ونقل الأفراد والعتاد العسكري.