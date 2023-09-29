شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء المجر يحذر من ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بودابست - (أ ف ب)

تحفَّظ رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن إمكان انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وحذر الجمعة بروكسل من فتح مباحثات الانضمام، بسبب الشكوك المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وسأل المسؤول القومي في مقابلة إذاعية «هل من المناسب بدء مفاوضات مع بلد في حالة حرب؟».

وقال «لا نعرف حجم الأراضي بسبب الحرب المستمرة، ولا عدد السكان نظراً لتدفق اللاجئين».

واعتبر أوربان أن ضم أوكرانيا «من دون إدراك هذه الوقائع سيكون قراراً غير مسبوق»، في حين أن «نظام صنع القرار في الاتحاد الأوروبي يعتمد» على مثل هذه العناصر.

وتقيم المجر علاقات متوترة مع كييف، فرغم كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي، إفإنها ترفض تقديم أي مساهمة عسكرية ولها علاقات مع الكرملين.

وتواصل بودابست تأجيج نزاع قديم يتعلق بحقوق الأقلية المجرية في غرب أوكرانيا، وتضم حوالي 100 ألف نسمة أصبحوا أوكرانيين بعد تفكيك الإمبراطورية النمساوية المجرية في نهاية الحرب العالمية الأولى.

وفي حزيران/يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام، في خطوة رمزية.

وللانتقال إلى الخطوة التالية المتمثلة في فتح المفاوضات، حددت المفوضية الأوروبية سبعة معايير لكييف.

وهي شروط يجب أن تستوفى وخصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الفساد المستشري والإصلاحات القضائية.

وفي تقييم مؤقت في حزيران/يونيو اعتبرت بروكسل أنه تم استيفاء معيارين، وأن المعايير الخمسة الأخرى بلغت «مستوى معيناً من التقدم».

وعلى المفوضية الأوروبية أن تقدم تقريراً في نهاية تشرين الأول/أكتوبر عن التقدم المحرز، وتقرر ما إذا كانت ستفتح مفاوضات الانضمام أم لا، قبل أن تتطرق الدول ال27 إلى هذا الملف خلال قمة تعقد منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وقد تطول هذه المفاوضات قبل أن تؤدي إلى الانضمام.