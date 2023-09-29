حريق مروع في "مخزن شيبسي" بالغربية.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق مروع، مساء اليوم الجمعة، في مخزن تابع لأحد مصانع إنتاج الشيبسي في مدخل قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق مروع في مخزن تابع لأحد مصانع إنتاج الشيبسي بمدخل قرية الهياتم على طريق "طنطا / المحلة".

جرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة المبدئية أن السبب ماس كهربائي وقضى الحريق على محتويات المخزن الكامل.

حرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحصر الخسائر والتلفيات الناتجة من الحريق.