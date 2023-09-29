شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام يعزى السفيرة مشيرة خطاب فى وفاة نجلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتقدم المجلس بخالص العزاء إلي السفيرة مشيرة خطاب وأسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وشُيعت ظهر اليوم جنازة محمود حسين نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، من مسجد الفاروق بالمعادى إلى مقابر العائلة بمدينة نصر.

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