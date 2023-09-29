شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قضايا رئيسية حول التمكين المجتمعي.. أبرزها تحسين المنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، كتاب جديد عن "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والتي تناول قضايا التمكين المجتمعي، حول تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية لحياة كريمة وتمدد عمراني وسكن كريم وتحسين المنظومة الصحية، وتحديث التعليم والابتكار وتنمية المناطق المهمشة، وتمكين المرأة والشباب.

وذكر الكتاب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، قائلا :"يظل المواطن المصري، هو بطل روايتنا الوطنية وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ علي مكتسباته وصيانة مقدراته هي هدفنا الأسمي، ويظل المصريون، كل المصريين في وجداني وضميري، أعمل من أجل محبة الله ومن أجلهم وأسعي لتوفير سبل العيش الكريم لهم".