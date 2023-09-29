سلسلة حرائق أخمدها الدفاع المدني في بلدات عكارية

اخمد اليوم عناصر الدفاع المدني في منطقة عكار سلسلة حرائق وعملوا على تبريد مواقع النيران منعا لاشتعالها مجددا بسبب سرعة الرياح، في بلدات دنكة، خراج عيدمون، الكواشرة، خربة داوود، الراما بوادي خالد، مشتى حمود، كروم عرب، رحبة وفي الكويخات.

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