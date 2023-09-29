أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن حريق شبّ بجرد القبيات والنيران تلتهم اشجار السنديان المعمرة، مشيرًا إلى أنّ "سيارات الاطفاء لا تستطيع الوصول الى مكان الحريق".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حريق شبّ بجرد القبيات والنيران تلتهم اشجار السنديان المعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.