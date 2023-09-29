أعلن الجيش اللبناني إقامة "حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من فوج الحدود البرية الثالث، تابعوا دورة حفظ أمن متقدمة بإشراف فريق تدريب بريطاني، شملت تنفيذ فرضيات توقيف مطلوبين وضبط عمليات تهريب ممنوعات وأشخاص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توزيع شهادات على عسكريين تابعوا دورة حفظ أمن بإشراف بريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.