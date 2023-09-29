"الجديد": كل ما يقال في الاعلام عن استياء فرنسي من المبادرة القطرية غير صحيح

أفادت مصادر مقربة من السفارة الفرنسية لقناة "الجديد"، بأن "كل ما يقال في الاعلام عن استياء فرنسي من المبادرة القطرية غير صحيح وهو مجرد حملات اعلامية، والمبادرتان متكاملتان وتصبان في النتيجة ذاتها هي انتخاب رئيس".
وكشفت مصادر، ان "لا صحة لما يتم الترويج له عن تواصلِ مستشارِ الرئيسِ الفرنسي باتريك دوريل مع بعضِ القوى السياسة اللبنانية للقول لهم "لا تصدقوا ما يقوله جان ايف لودريان".
وأضافت "السياسة الفرنسية تجاه كل الملفات تنطلق من خطوط عريضة يتوافق عليها الجميع في الاليزيه".
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