الصادق أعلن تقدمه مع نواب بطلب لإفادتهم بجدول تفصيلي عن الأموال المنفقة من حساب حقوق السحب الخاصة

ذكر النائب وضاح الصادق "أنني تقدّمت أنا والزملاء النواب اسامة سعد، نجاة عون، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنه، شربل مسعد، الياس جرادي، مارك ضو، ياسين ياسين، ميشال دويهي و ملحم خلف، بطلب لكلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لإفادتنا ببيان جدول تفصيلي عن الأموال التي أنفقت من حساب حقوق السحب الخاصة، قيمة تلك الأموال، ولأيّ غاية أُنفقت، وبموجب أيّ قرار حكومي وتاريخه؛ كما ببيان رصيد تلك الأموال".

وأوضح أنه "مع الإشارة الى أنّه في أيلول من العام ٢٠٢١، حصل لبنان على مبلغ قدره ١.١٣٩ مليار د.أ. (مليار ومئة وتسعة وثلاثين مليون دولار أميركي) وهي حصّته من حقوق السحب الخاصة SDR، وقد تحوّلت هذه الأموال على حساب الخزينة في مصرف لبنان، وقدّ تبيّن أنه لم يبق شيئاً منها، ما يُستفاد أن الحكومة قد إتخذت قرارات بإنفاق هذه الأموال المقيّدة في حساب داخل مصرف لبنان، فبات من الضروري التدقيق بكلّ هذا الإنفاق ليُبنى على الشيء مقتضاه".