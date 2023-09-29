أعلن قوة دفاع البحرين مقتل أحد أفرادها برتبة ملازم أول، وذلك بسبب تأثره بجراح أصيب بها الاثنين في الهجوم الذي وقع عند الحدود السعودية اليمنية.
ويأتي ذلك، بعد أنّ أعلنت قوة دفاع البحرين مقتل 3 عناصر في هجوم اتهمت فيه حركة "أنصار الله" اليمنية استهدف مواقع عناصرها عند الحدود الجنوبية للسعودية، يوم الإثنين الماضي
كما أعلنت السلطات البحرينية حينها سقوط عدد من الجرحى في الهجوم على مواقع القوة البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في السعودية، مشيرة إلى أن الهجوم وقع "رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر قوة دفاع البحرين أعلنت مقتل أحد أفرادها متأثرًا بجروحه إثر هجوم الإثنين عند الحدود السعودية اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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