البيت الأبيض دعا صربيا إلى سحب قواتها من الحدود مع كوسوفو

كشف لبيت الأبيض أنّ الإدارة الأميركية تراقب "الانتشار العسكري الصربي الواسع على طول الحدود مع كوسوفو"، مشيرًا إلى أنّه "على كل من صربيا وكوسوفو الوفاء بالتزاماتهما الحالية، وتفادي اتخاذ أي خطوات استفزازية".

ودعا صربيا إلى سحب قواتها من الحدود مع كوسوفو.