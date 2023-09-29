شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حرّ غير معتادة تضرب إسبانيا والبرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد -أ ف ب

تشهد شبه الجزيرة الإيبيرية ارتفاعاً غير معتاد في درجات حرارة في هذه الفترة من العام اعتباراً من الجمعة، بحيث تتجاوز أحياناً 35 درجة مئوية، وفق ما ذكرت وكالتا الأرصاد الجوية في إسبانيا والبرتغال.

وقال المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية روبن ديل كامبو: «في إسبانيا دخلنا في موجة حر مع درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في هذه الفترة من العام». وبلغت درجات الحرارة أكثر من 35 درجة مئوية في عدة مدن جنوب إسبانيا بعد ظهر الجمعة.

وتوقع المصدر، أن تبلغ موجة الحر ذروتها بين الجمعة والاثنين، بحيث تتجاوز درجات الحرارة 32 إلى 34 درجة في جزء كبير من البلاد. ويتوقع أن تتجاوز هذه الدرجات المعدل الطبيعي من 5 إلى 15 درجة.

وتشهد البرتغال المجاورة درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية بين يومي الجمعة والثلاثاء في أنحاء البلاد، باستثناء عدد قليل من المناطق الساحلية، وفق المعهد الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح معهد البحار والغلاف الجوي البرتغالي في بيان، أنه رغم أن درجات الحرارة هذه لا يمكن مقارنتها بموجات الحر التي تؤثر في البلاد خلال الأشهر الأكثر حرارة، فإن «الدرجات المتوقعة تتوافق مع حالة غير طبيعية تصل إلى نحو 5-8 درجات مئوية فوق متوسط المعدل المعتاد لهذا الموسم».

في فرنسا، سجل نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري، مرة أخرى درجات حرارة غير اعتيادية مع توقع «درجات حرارة ليوم الأحد، وخاصة الاثنين تصل إلى 35 درجة كحد أقصى من السهول في جنوب غرب البلاد إلى سهول أوفيرنيه الشرقية» حسبما أعلن الخبير تريستان إم.

وأضاف: «درجات حرارة قياسية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول قد يتم تجاوزها»، واصفاً هذه الظاهرة بأنها «استثنائية».