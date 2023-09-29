شكرا لقرائتكم خبر عن الشلل يهدد الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الوشيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

بدت الولايات المتحدة، الجمعة، متّجهة نحو إغلاق مؤسسات فيدرالية، في خضم صعوبات يواجهها الكونغرس في ضمان مواصلة عمل وكالات، وتجنيب متنزهات وطنية الإغلاق، وتجنّب تعليق رواتب موظفين فيدراليين وعسكريين.

الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فيدرالية بعد منتصف ليل السبت، سيكون الأول منذ عام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل، مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود على صعيد الموافقة على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.

وتخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس، إذ ترفض مجموعة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيدرالية. وأمس الجمعة، أعلن مجلس النواب خطة لتمديد التمويل حتى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، شرط خفض الإنفاق عموماً بنحو 30 %، باستثناء قطاعات على غرار الدفاع وإغاثة المنكوبين.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها ستعترض على الخطة. وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: «إنهم ينقضون أقوالهم بتخليهم عن اتفاق بين الحزبين صوّت لمصلحته ثلثاهم قبل نحو أربعة أشهر».

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، أمس الجمعة، إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق، وقالت للصحفيين «لا تزال هناك فرصة»، لتجنّب إغلاق مؤسسات فيدرالية. لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن ماكارثي، يحمّل الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، ويقول إنهم يعرقلون الحل.

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف، وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي. وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعلياً ستبقى مفتوحة، إنما بخدمات مقلّصة.

وقالت مديرة المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض، لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر «لا داعي له». وبحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية، إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.

وحذّرت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من أن الإغلاق قد يؤخر أعمال تحديث البنى التحتية. واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوماً بين ديسمبر/ كانون الأول 2018 ويناير/ كانون الأول 2019. لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر «أساسية» سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، بين الديمقراطيين والجمهوريين.