شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يستنكر التفجير الانتحاري في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، التفجير الانتحاري الذي استهدف موكباً دينياً بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان الإسلامية.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة الباكستانية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذا الحادث الإرهابي، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد على على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

انفجار باكستان

كشفت وسائل إعلام باكستانية محلية، أن ما لا يقل عن 7 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 25 جراء انفجار في إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان.

وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان، إن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة.

فيما ذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء... انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال"، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.